Севиль из Artik & Asti задолжала налоговой крупную сумму

У проекта Artik & Asti сейчас непростые времена. Концертов практически нет, до конца года остался всего один. А Федеральная налоговая служба выставила певице счет на внушительную сумму - 1 587 235 рублей.

Как пишет Телеграм-канал SHOT, пока что 31-летнюю Севиль Валиеву могут поддержать корпоративы. Перед Новым годом даты все уже расписаны. Озвучен и райдер.

Так, жить Севиль и команда должны в премиальных отелях. А водителю, который обслуживает артистов, запрещено не только курить, но и включать песни Artik & Asti.

Гонорар за 45-минутный концерт – 6 миллионов рублей. Плюс по 60 тысяч суточных для команды. Плюс еда и выпивка в двух гримерках. Предусмотрен штраф для организаторов – если по их вине задерживается концерт, то за каждую минуту придется выплатить артистам 10 тысяч рублей.

Севиль Велиева получила первую популярность после участия в третьем сезоне шоу "Голос". Она выступала на проекте в команде Леонида Агутина. В 2022 году артистка заменила исполнительницу Анну Дзюбу в коллективе Artik&Asti.