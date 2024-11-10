Антон Коробков-Землянский, пресс-секретарь известного певца Ярослава Дронова (Shaman) и директор по коммуникациям «Европейской медиагруппы», скончался от сердечного приступа. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, ранее проблем с сердцем у 40-летнего Антона Коробкова-Землянского не было.

Вместе с тем, последнее время PR-менеджер часто переживал на работе, у него случались нервные срывы, пояснили журналисты.

В частности, в пятницу, 8 ноября, Коробкову-Землянскому пришлось оправдываться за неудачные публикации в СМИ. На фоне этого у него начались проблемы со здоровьем.

Концертный директор Shaman раскрыл подробности о здоровье пресс-секретаря артиста

Ранее телеведущая Ксения Собчак заметила, что ей стало страшно после после получения известий о внезапной смерти 40-летнего пресс-секретаря.