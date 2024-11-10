Кудрявцева призвала оставить в покое Дурова

Накануне одна из московских клиник предложила своим клиенткам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы якобы Павла Дурова.

Было озвучено, что все расходы на медицинские манипуляции берет на себя основатель ВКонтакте и Telegram. Но желающим получить таким образом ребенка предстоит пройти некий отбор, сообщает издание thevoicemag.

Лера Кудрявцева была шокирована этой историей.

«Какой ужас! Оставьте человека в покое», — возмутилась телеведущая.

Сергей Яковенко, руководитель клиники, объяснил, как им удалось получить биоматериал миллиардера.

объяснил, как им удалось получить биоматериал миллиардера.

«Просто исторически так сложилось, стечение обстоятельств и всё. Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно. Мы начали дружить, может быть, лет 10−12 или где-то 14 лет назад, наверное. Предложил он сам. Примерно тогда предложил, когда мы познакомились», — сказал Сергей в интервью RTVI.

Ранее Павел Дуров заявил, что имеет более 100 биологических детей.