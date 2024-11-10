Анита Цой рассказала о пожаре на своем заводе

Анита Цой рассказала журналистам НТВ, что на ее консервном мини-заводе возник пожар. Как оказалось, это произошло из-за короткого замыкания в моечной машине. Причем возгорание случилось уже после того, как в помещение был сделал ремонт и прошла приемка всей электрики.

Сама Анита в то время находилась на территории предприятия, сообщает gazeta.ru.

«Ребята справились вообще супер. Даже пожарные не успели приехать. Я еще не успела ничего застраховать», - призналась певица.

Исполнительница уже несколько лет развивает свое хобби – производство домашних консервов из овощей. По ее словам, на такую продукцию образовался настолько высокий спрос, что летом этого года она открыла маленький заводик.

Анита Цой пригрозила любовницам мужа

Анита Цой в 19 лет вышла замуж за российского топ-менеджера Сергея. Супруги вместе уже почти 35 лет. Артистка признавалась, что вышла замуж не по любви — жениха ей выбрали родители согласно корейским традициям. Любовь пришла со временем.