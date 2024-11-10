Антон Коробков-Землянский, пресс-секретарь известного певца Ярослава Дронова (Shaman), умер на 41-м году жизни, рассказал концертный директор артиста Александр Качан. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, накануне вечером Коробкову-Землянскому стало плохо, он стал задыхаться.

Жена вызвала скорую помощь. Бригада прибыла своевременно, но, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался.

Журналисту было 40 лет. Ранее он работал на российских телеканалах, а также был пресс-атташе Филиппа Киркорова. Сотрудничал с Дроновым с 2022 года.