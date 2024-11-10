Экс-солист группы «На-На» Левкин назвал Пахмутову «кормилицей молодежи»

Александре Николаевне Пахмутовой исполнилось 95 лет. По случаю дня рождения Александры Николаевны в Большом театре прошел концерт, где выступали звезды российской эстрады. В адрес Пахмутовой прозвучало много благодарственных слов от российских музыкантов, исполнявших ее песни.

Владимир Левкин, бывший «на-наец» рассказал, что репертуар Пахмутовой помог выжить не одному поколению молодых певцов. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«В нашей семье любимая песня Александры Пахмутовой – «Надежда». Мы поем ее хором: я, моя жена Маруся и дочка Ника. Все музыканты учились на песнях Александры Николаевны. В этом она уникальный человек. Помню, в молодости начинал выступать в ресторанах. И было так: сначала мы играли джазочек, пока люди собирались. Потом шел серьезный патриотический блок. И обязательно гости заказывали 2-3 песни Александры Пахмутовой. Спасибо ей за то, что помогала выживать бедным молодым музыкантам. Была нашей кормилицей», - рассказал нам Владимир Левкин.

Президент России Владимир Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда.

Соответствующий указ опубликован на правовом портале.