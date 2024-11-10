Юная подруга Лепса рассказала о планах на будущее

Аврора Киба ответила на вопросы подписчиков в социальной сети. Девушку спрашивали о ее планах на будущее. 18-летняя будущий дизайнер призналась, что хочет начать собственный бизнес по производству косметики, а позже — и одежды.

«Первое, хочу начать делать свои маски для лица для вас. Может, еще какую-то продукцию от отеков. Заметила, что это очень актуальная тема. Второе, много мероприятий. Третье, учеба. Ну и в будущем замахиваюсь на создание своего бренда одежды», — поделилась Аврора.

Что касается личной жизни, то имя Лепса Аврора ни разу не упомянула, пишет СтарХит. Девушка советует подписчицам в любой ситуации ставить свои интересы на первое место.

«Я считаю, что главное это любить себя. Никто не должен вам что-то указывать или вообще считать, что вы что-то кому-то должны, должны идти вопреки своим желаниям ради человека. Любовь — это не жертва, а компромисс, милые девушки», — написала она.

Киба рекомендует обращать внимание на поступки мужчины, на то, что он готов сделать ради своей возлюбленной.

«Достойный человек вас должен любить больше и добиваться, кричать об этом, а не абьюзить. Говорю это все, чтобы вы задумались об этом. Таких парней стало очень много, которые в 20-30 лет слишком много о себе возомнили», - резюмировала Аврора.

Григорий Лепс в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что готов ко всякому развитию событий в плане отношений с Авророй Кибой. Певец не отказывается, что строит планы на Аврору, но решил положиться на высшие силы.