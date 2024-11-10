Долина обрушилась на журналистку, задавшую личный вопрос

Во время пресс-подхода на дне рождения Игоря Крутого журналисты общались с гостями музыканта и задавали вопросы различного плана. У Ларисы Долиной поинтересовались, что она всегда носит с собой. Об этом пишет Экспресс Газета.

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Певица сочла вопрос излишне личным и резко осадила журналистку.

«Как у обычного человека! Вы знаете, это очень интимный вопрос, почему я должна отвечать на него?!? Про пижаму вам рассказать, про тапочки? Это интересно, вы думаете? Наверное, нет. Дорожку я с собой не вожу», — заявила Лариса Александровна.

Представительница прессы попыталась еще что-то спросить, но Долина ее прервала:

«Вы только что разговаривали со мной».

Неприятный инцидент обсуждается в соцсетях. Часть пользователей встали на сторону Долиной, считая ее вправе не отвечать на личные вопросы. Другие же считают, что в таком случае не следовало бы вообще выходить к журналистам.

Долина заявила о постоянном давлении на нее из-за квартиры

Напомним, Лариса Долина стала жертвой квартирных мошенников. Сумма ущерба превышает 200 млн рублей. На данный момент на квартиру певицы наложен арест.