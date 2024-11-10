Маршал прокомментировал идею об ограничении гонораров артистам

Александр Маршал на концерте «Русской Медиагруппы» в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ прокомментировал позицию ГД РФ по отношению к заработкам артистов.

Вице-спикер ГД Владислав Даванков планирует внести законопроект о запрете тратить на гонорары артистам более миллиона рублей из государственного бюджета, ссылаясь на ситуацию в стране. Об этом рассказывают news.ru.

Маршал отметил, что законодательство – не его компетенция, но при этом артисты не должны работать бесплатно.

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«А если артист собирает 50 тысяч человек, что ограничивать? Я не знаю, нужно ли регулирование в этой сфере, это не моя компетенция, не решаю такие вопросы. То, что я зарабатываю, я зарабатываю честным трудом. Когда у меня не будут полные залы, тогда я могу сказать, что я закончил. А пока люди идут на мои концерты, аплодируют, у них горят глаза... Что же, я должен бесплатно это делать? — сказал он.

Ранее сын музыканта Александра Маршала рэпер Артем Миньков рассказал, что вместе со своим отцом регулярно ездит на передовую и помогает российским бойцам, участвующим в спецоперации. Об этом исполнитель заявил в рамках юбилейного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Имена России» в Государственном Кремлевском дворце.