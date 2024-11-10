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Пугачеву заметили на Кипре: «Вся подтянутая, но очень старенькая»

Российские туристы засняли певицу Аллу Пугачеву на Кипре. Они отметили, что Примадонна выглядит на свой возраст, несмотря на то что ее кожа подтянута.

Пугачеву заметили на Кипре
© ТАСС
«Сидим и видим, как идет Алла Борисовна Пугачева. Вся подтянутая, но очень старенькая», – передает слова отдыхающей Виктории Залесской «Комсомольская правда».

Примадонна была одета в объемное худи с короткими шортами. Она была без макияжа, однако российские туристы сразу узнали артистку.

Известно, что в последнее время певица обитает на Кипре, в 2017 году она приобрела там недвижимость и получила паспорт. В распоряжении звездной четы находятся аппартаменты в самой дорогой многоэтажке Лимассола.

Кроме квартир с террассой комплекс оборудован большим бассейном, тренажерным залом, сауной с джакузи, хаммамом, рестораном, магазинами и бутиками.

На Кипре Пугачева ведет жизнь домохозяйки и присматривает за детьми Гарри и Лизой. Раньше дети учились в одной из самых дорогих израильских школ, однако прервали обучение из-за военных действий. Где сейчас учатся дети – неизвестно. Они могли поступить в одну из кипрских школ.

Шоу-бизнес
Алла Пугачева
Минкультуры России
Кипр