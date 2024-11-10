Пугачеву заметили на Кипре

Российские туристы засняли певицу Аллу Пугачеву на Кипре. Они отметили, что Примадонна выглядит на свой возраст, несмотря на то что ее кожа подтянута.

«Сидим и видим, как идет Алла Борисовна Пугачева. Вся подтянутая, но очень старенькая», – передает слова отдыхающей Виктории Залесской «Комсомольская правда».

Примадонна была одета в объемное худи с короткими шортами. Она была без макияжа, однако российские туристы сразу узнали артистку.

Известно, что в последнее время певица обитает на Кипре, в 2017 году она приобрела там недвижимость и получила паспорт. В распоряжении звездной четы находятся аппартаменты в самой дорогой многоэтажке Лимассола.

Кроме квартир с террассой комплекс оборудован большим бассейном, тренажерным залом, сауной с джакузи, хаммамом, рестораном, магазинами и бутиками.

На Кипре Пугачева ведет жизнь домохозяйки и присматривает за детьми Гарри и Лизой. Раньше дети учились в одной из самых дорогих израильских школ, однако прервали обучение из-за военных действий. Где сейчас учатся дети – неизвестно. Они могли поступить в одну из кипрских школ.