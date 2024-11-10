Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после окончания химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые посетила крупное мероприятие после окончания курса химиотерапии. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что супруга британского наследного принца Уильяма появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. Как отмечает Daily Mail, Миддлтон была одета в черное платье и выглядела бодрой.

Ранее журналисты разглядели тайный смысл украшений принцессы Уэльской Кэтрин на встрече со спасателями.

До этого сообщалось, что принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии. Кейт Миддлтон перестала регулярно появляться на публике в конце прошлого года. Первоначально ее отсутствие объясняли неожиданной операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года.