Ревва объяснил, для сего в пятый раз играет свадьбу со своей женой

Александр Ревва на шоу «Кстати» в VK Видео рассказал, зачем сыграл пятую по счету свадьбу с женой Анжеликой.

Александр и Анжелика Ревва поженились 17 лет назад. Но периодически супруги уезжают, например, на Мальдивы, и играют там очередную свадьбу. Шоумен объяснил, для чего они тратят деньги на подобные мероприятия. Об этом информирует Gazeta.ru.

«Это у нас игра такая. Периодически играем свадьбу. Ну, допустим, на Мальдивах, там же можно! Мне очень нравится облачать жену в свадебное платье. Она такая красивая в нем. Она и так красивая, но в свадебном… Вообще, мужчины, пожалуйста, играйте свадьбу, прежде всего, для своей любимой женщины», — заявил Ревва.

У Александра и Анжелики две дочери - дочери Амели и Алиса. Недавно Ревва признался, что мама до сих пор не принимает его жену.