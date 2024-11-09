Анита Цой озвучила свои взгляды на семейную жизнь

Сергей и Анита Цой женаты больше трех десятков лет. Анита на шоу «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что весьма ревнива и побаивается, что Сергею может понравиться другая женщина. Тем более, что идеальным мужем он, видимо, не был.

«Я и до сих пор руку на пульсе держу. Мужчин уводят так, что глазом не успеешь моргнуть. И она будет как раз уже молодая, красивая. У женщин мощная интуиция. Конечно, я на интуитивном уровне чувствовала, что-то, где-то было не так», - объяснила певица.

Причем, по мнению звезды, измена измене рознь. Если речь идет о чистой физиологии, это одно, приводит слова исполнительницы СтарХит.

«В таком случае, наверное, прощу, но вот если захотят из семьи увести моего Петровича, я ей сиськи отрежу. Я что, просто так 35 лет уже почти потратила? Ведь мы, женщины, все равно работаем. Это большая работа по формированию дома, по воспитанию своего любимого мужчины.», — заявила Анита.

При этом Цой не занимается слежкой за супругом и проверкой его круга общения. Он считает, что тот имеет право на собственную жизнь, а себя хочет обезопасить от лишних переживаний.

В октябре СМИ сообщали, что налоговая заблокировала счета нового бизнеса Аниты Цой, компании «Цойкины рецепты».Оганизация не предоставила налоговую декларацию.

Сама Анита Цой на очередной презентации своей продукции заявила, что даже не знала о проблемах компании.