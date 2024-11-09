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Из тюрьмы госпитализирован больной раком Харви Вайнштейн

Больной раком голливудский продюсер Харви Вайнштейн снова госпитализирован. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя продюсера.

Из тюрьмы госпитализирован больной раком Харви Вайнштейн
© Газета.Ru

Кроме того, 72-летний Вайнштейн решил подать на больницу, где лечится от рака, и чиновников, отвечающих за здравоохранение в Нью-Йорке. По мнению представителей Вайнштейна, ему не предоставили «права на надлежащий уход во время содержания под стражей».

Уточняется, что к самим врачам у продюсера претензий нет.

Команда Вайнштейна считает, что предполагаемый отказ городских властей оставить бывшего кинорежиссера в больнице Бельвью на время предстоящего суда является «серьезной оплошностью, ставящей под угрозу его способность присутствовать на повторном судебном разбирательстве».

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. При этом в апреле вышестоящий суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты Вайнштейна отменил 23-летний тюремный приговор.

О раке у Вайнштейна стало известно в конце октября.

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