Общественники пожаловались на Лазарева после скандала на телешоу

Ильдар Резяпов, руководитель общественного движения «Ветераны России» направил жалобу главе Министерства культуры России Ольге Любимовой , а также генеральному директору «России 1» Антону Златопольскому на певца Сергея Лазарева. Он просит дать официальный ответ, как будет оценена ситуация на шоу «Ну-ка, все вместе!» и что будет предпринято по результатам оценки.

Напомним, Сергей Лазарев в новом выпуске шоу, прыгая по головам участников с высоких декораций нажал кнопку вместо Льва Рудина (член жюри, отказавшийся голосовать). Это привело к тому, что по 100 баллов получили две конкурсантки.

Также Резяпов обратился с просьбой поддержать «инициативу, направленную на привлечение деятелей культуры и искусства к общественной поддержке СВО и оказанию моральной, культурной и гуманитарной помощи нашим военнослужащим и добровольцам, находящимся в зоне проведения спецоперации», пишут News.ru. По мнению активиста, Лазарев не совершил никаких «практических действий по поддержке России».

Ранее Сергей Лазарев высказался о своем поведении на шоу «Ну-ка, все вместе!». Он объяснил, почему решил вмешаться и нажать на кнопку фониатора Льва Рудина, чтобы помочь талантливой участнице. Он встал на защиту участницы шоу Анны Еськовой из-за того, что фониатр Лев Рудин не хотел отдавать ей свой голос.