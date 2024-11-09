Аллегрова сделала заявление о паузе в творческой деятельности

Ирина Аллегрова в последнее время выступает редко. Но на днях она появилась на сцене Кремлевского зала в честь юбиляра композитора Константина Губина.

Как сообщают 7days, она исполнила пять песен, в том числе две новые. Певица поблагодарила Губина - половина композиций, вошедших в ее последний альбом была написана им.

Далее она обратилась к зрителям:

«Это моя последняя концертная программа».

И тут же отметила:

«Последняя, но на сегодняшний день. Подождите еще».

Позднее в кулуарах мероприятия певица объяснила, что собирается вернуться на сцену – просто позднее. А пока в концертной деятельности - пауза.

На последнем фестивале «Новая Волна» произошел небольшой скандал. Ирина Аллегрова в крайне грубой форме отказалась общаться с прессой. Поклонники были удивлены таким поведением знаменитости, и в сети появилось очень много вопросов.