Рэпер Heronwater выпустил клип на трек «Сваровски»

Хип-хоп-исполнитель Heronwater представил видео на композицию «Сваровски». Песня стала третьим синглом из предстоящего альбома артиста Odyssey. До этого выходили треки «Замер» и «Центр».

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В клипе со множеством спецэффектов Heronwater читает в автомобиле и ювелирном магазине, кормит рыб драгоценностями и дает пять котику. Ролик также отсылает к мему с грузовиком, который не может доехать до столба. Автором работы стал режиссер и фотограф ШТАТ.

Ранее рэперы OBLADAET и BATO выпустили видео на сингл OVERDOZE.