Клава Кока в песне поделилась подробностями расставания с Повериным

Певица Клава Кока не так давно призналась своим подписчикам, что рассталась с блогером Александром Повериным.

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Ее бывший подтвердил, что что одной любви недостаточно для построения семьи.

Певица выразила свои чувства в музыке.. В песне «Убегай» она описала свои переживания и эмоции на фоне поступков бывшего избранника. Об этом пишет Тeleprogramma.

«Мы всегда были проблемными. Токсичными влюбленными. Друг другом зараженные. Все наши фото на Polaroid. Где мы якобы были счастливыми. Где мы не общались поступками. А переписки были красивыми. Это было давно, зачем вспоминать? Хоть и без тебя все еще не до сна. Но я скажу просто. Убегай», — сказано в песне.

Артистка рассталась с бойфрендом в начале осени, однако публично рассказала об этом лишь 22 октября. Тогда знаменитость уточнила, что ей с Повериным удалось сохранить дружеские отношения, а период романа с этим мужчиной «дал ей все, о чем она мечтала». Тем не менее сейчас исполнительница хита «Покинула чат» дала понять поклонникам, что переживает далеко не самый легкий эмоциональный период.