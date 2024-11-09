Седокова показала фигуру в купальнике

Анна Седокова к 41 году так и не смогла построить семью. У красавицы певицы было множество поклонников, официальные и гражданские мужья, но прочный союз так и не сложился. Певица сама воспитывает детей, которых родила от разных мужчин.

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Последним мужем Анны был баскетболист Янис Тимма. Идеальные вначале отношения в течение достаточно недолгого времени изменились, у пары начались ссоры и скандалы, что привело к разводу. Сейчас Анна, по ее словам, восстанавливает себя на фоне стресса, пишет издание Vokrug.tv

На страничке в социальной сети она поделилась пикантным снимком в купальнике

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«Я люблю отдыхать одна. Мне не грустно с собой. Мне интересно. Любимая еда, великолепная музыка и волшебный сервис», - написала звезда.

Подписчики исполнительницы пришли в восторг от ее новой фотографии. Многие похвалили впечатляющую фигуру артистки. Однако лояльными оказались далеко не все. Некоторые пользователи Сети раскритиковали Анну за почти оголенный снимок.

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