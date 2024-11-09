Алсу показала свои новые фотографии

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу начала новую жизнь и активно занимается творчеством. Певица активно выступает и часто выходит в свет. Но недавно исполнительница решила отдохнуть от социальных сетей.

Некоторое время она не выкладывала ничего нового в микроблоге, но прервала молчание и показала свои новые фотографии. Об этом рассказывает портал thevoicemag.ru

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Алсу предстала перед подписчиками в распущенными волосами и в ярком макияже. Певица обратилась к своей аудитории.

«Это был хороший детокс от социальных сетей и новостей. С новыми силами и идеями возвращаюсь к вам», — сказала звезда.

Певица воспитана в семье с традиционными понятиями о семейных ценностях и, в 2006 году выходя замуж за Яна Абрамова, однозначно была уверена, что брак – это навсегда. В лучших традициях счастливого союза певица родила мужу троих прекрасных детей, и внешне эти отношения производили впечатление несокрушимой крепости. Поэтому развод пары стал для поклонников настоящим шоком.

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