Комику Оганисяну ФНС заблокировала счета

Федеральная налоговая служба отправила в банки решения о приостановлении операций по счетам уехавшего из России экс-сценариста «Вечернего Урганта» Гарика Оганисяна. Здесь у него осталось ИП, оформленное для осуществления концертной деятельности, которым он после отъезда не занимался.

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Гарик после начала СВО уехал в Армению. Возвращаться не планирует и жизнь за границей описывает двумя словами: «бухал и плакал», сообщает gazeta.ru.

Весной этого года Оганисян на выступлении в Берлине с коллегой Александром Долгополовым показал пародию на теракт, в котором был убит военкор Владлен Татарский и пострадали другие люди.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал команду проверить артистов на оправдание терроризма.

Ранее уехавший в Армению популярный стендап-юморист Гарик Оганисян посетовал, что мог бы зарабатывать на творчестве гораздо больше, если бы остался в России.