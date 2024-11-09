Лолита заступилась за Киркорова, неудачно пошутившего про котика и ротик

Активисты движения «Сорок сороков» ранее подали заявление в московское МВД с просьбой проверить Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ* Общественники ополчились на высказывание певца в YouTube-шоу Дмитрия Масленникова, где он, реагируя на имя участника, сказал: «Котик-котик, дай мне в ротик».

Милявская на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого сказала, что такая присказка была популярна еще в ее детстве и что не следует так негативно реагировать на шутки, пусть и неудачные. А журналистам она посоветовала не выхватывать фразы из контекста ради того, чтобы раздуть скандал.

«Вам надо, наверное, не все выкладывать и не подставлять каких-то артистов. Артисты могут иногда пошутить нелепо, я к таким отношусь. Артисты могут быть в плохом настроении, но если вы настоящие журналисты, то вы еще несете ответственность за то, что кроме одноразового хайпа и того, что на вашей странице будет на тысячу лайков больше, вы просто угробите чью-то жизнь на какое-то время, — сказала Лолита.

Как пишут NEWS.ru, певица убеждена, что что Киркоров — «жизнеспособный» артист, и ему не грозит «отмена» из-за этого инцидента.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что ее жизнь без концертов и выступлений после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке была похожа на тюрьму.

*Запрещенное движение, в России признано экстремистским.