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Чарли Пут представил рождественский сингл December 25th

Американский певец Чарли Пут выпустил трек December 25th в преддверии зимнего праздничного сезона. Новая песня была вдохновлена классической композицией Wham! «Last Christmas» (1984).

Чарли Пут представил рождественский сингл December 25th
© globallookpress.com

Пут рассказал, что написал трек December 25th несколько недель назад во время работы над новым альбомом. Так как песня была совершенно не похожа на другие композиции в лонгплее, он решил поделиться ей перед праздниками, пишет NME.

Последний на сегодня студийник Пута CHARLIE увидел свет в 2022 году. После этого певец несколько раз радовал фанатов синглами. Так, в мае артист представил трек Hero (2024), к выходу которого его подтолкнула Тейлор Свифт.

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