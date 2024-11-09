Чарли Пут представил рождественский сингл December 25th

Американский певец Чарли Пут выпустил трек December 25th в преддверии зимнего праздничного сезона. Новая песня была вдохновлена классической композицией Wham! «Last Christmas» (1984).

Пут рассказал, что написал трек December 25th несколько недель назад во время работы над новым альбомом. Так как песня была совершенно не похожа на другие композиции в лонгплее, он решил поделиться ей перед праздниками, пишет NME.

Последний на сегодня студийник Пута CHARLIE увидел свет в 2022 году. После этого певец несколько раз радовал фанатов синглами. Так, в мае артист представил трек Hero (2024), к выходу которого его подтолкнула Тейлор Свифт.