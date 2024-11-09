Кудрявцева выложила видео, где разбивает бутылку о голову Гордон

Телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон давние подруги. Время от времени они выкладывают в социальные сети видеоролики, где вдвоем исполняют песни либо отыгрывают какой-то сюжет.

На этот раз Кудрявцева удивила публику, разместив в микроблоге видео, где она разбивает бутылку о голову своей подруги Кати Гордон. При этом Катя Гордон шутливо жалуется, что Лера Кудрявцева — абьюзер, о чем никто и не предполагает.

«Наша дружба с Катей в одном видео», —подписала ролик телеведущая.

Однако, как пишет «Московский Комсомолец», далеко не все подписчики сочни этот ролик веселой шуткой. Большинство напомнили телеведущей об уважении к друзьям и зрителям, а также о правилах безопасности.

53-летняя Лера Кудрявцева благодарит хорошую генетику и считает, что 80% ее внешности — это «матушка-природа». При этом телеведущая не позволяет себе наедаться на ночь и ограничивает потребление мучного и сладкого. Но главным омолаживающим ритуалом Кудрявцева называет профессиональный массаж.

Кудрявцева подчеркнула, что редко ходит в спортзал и не сидит на строгих диетах. Она также ухаживает за телом с помощью кремов и масок, но не считает себя большой поклонницей дорогих брендов.