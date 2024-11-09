Шуфутинский прокомментировал избрание Трампа президентом США

Михаил Шуфутинский был гостем на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Певец признался, что если бы он участвовал в тотализаторе на победителя выборов в США, как это часто делают американцы, то потерял бы деньги. Он был уверен, что победит Камала Харрис.

При этом Шуфутинский считает, что вряд ли после избрания Дональда Трампа президентом США в отношении к России что-то кардинально и быстро изменится. Об этом пишут news.ru.

«Хотелось бы, чтобы наши отношения были лучше, хотелось бы, чтобы они возобновились. Но только так, чтобы нам не надо было ни перед кем кланяться и никого ни о чем просить. Мы сами все можем, и мы это доказали, — резюмировал артист.

Известный российский шансонье Михаил Шуфутинский, несмотря на возраст и солидный статус прадеда, отказывается выходить на пенсию. 76-летний певец гордится тем, что является «действующим артистом российской эстрады».