Объявлены номинанты премии «Грэмми-2025»

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи огласила список номинантов на ежегодную музыкальную премию «Грэмми». Мероприятие должно состояться 2 февраля 2025-го. В этот раз артистами с наибольшим количеством номинаций стали Бейонсе, Билли Айлиш, Charli XCX, Post Malone, Кендрик Ламар, Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон.

Бейонсе стала рекордсменкой года, получив 11 номинаций. За ней следуют Билли Айлиш, Charli XCX, Post Malone и Кендрик Ламар, претендующие на победу в семи номинациях. Певицы Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон впервые попали в списки премии и сразу же собрали по 6 номинаций.

Целиком список претендентов на главные награды выглядит так:

«Альбом года»

André 3000 — New Blue Sun Бейонсе — COWBOY CARTER Сабрина Карпентер — Short n' Sweet Charli XCX — BRAT Джейкоб Кольер — Djesse Vol. 4 Билли Айлиш — HIT ME HARD AND SOFT Чаппелл Рон — The Rise and Fall of a Midwest Princess Тейлор Свифт — The Tortured Poets Department

«Запись года»

The Beatles — Now and Then Бейонсе — TEXAS HOLD ‘EM Сабрина Карпентер — Espresso Charli XCX— 360 Билли Айлиш — BIRDS OF A FEATHER Кендрик Ламар — Not Like Us Чаппелл Рон — Good Luck, Babe! Тейлор Свифт и Post Malone — Fortnight

«Песня года»

Shaboozey — A Bar Song (Tipsy) Билли Айлиш — BIRDS OF A FEATHER Леди Гага и Бруно Марс — Die With A Smile Тейлор Свифт и Post Malone — Fortnight Чаппелл Рон — Good Luck, Babe! Кендрик Ламар — Not Like Us Сабрина Карпентер — Please Please Please Бейонсе — TEXAS HOLD ‘EM

«Лучший новый артист»

Бенсон Бун Сабрина Карпентер Doechii Khruangbin RAYE Чаппелл Рон Shaboozey Тедди Свимс

Ранее итоги года подвела премия MTV Video Music Awards. По ее результатам, Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории церемонии награждения.