Леонтьев рассказал о планах возвращения на сцену

Валерий Леонтьев выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Редко появляющегося в России артиста встречали восторженно и буквально осыпали цветами. Как пишут news.ru, певец был смущен, он предполагал, что букеты предназначались юбиляру.

На вопрос представителя news.ru о перспективах продолжения карьеры в России Валерий Леонтьев ответил, что не планирует возвращаться на сцену. Певец добавил, что прощального концерта не будет, так как один он уже провел.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сообщал, что Леонтьев к полноценным концертам уже не вернется – сказывается возраст. Артисту уже 75 лет.

Ранее телеведущая Яна Чурикова и певица Валерия рассказали, что выросли на песнях Валерия Леонтьева. Напомним, что исполнитель хита «Казанова» отказался от гастролей и выступлений.