Родители SHAMANа отреагировали на его кожаные лосины

Родители певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, отреагировали на его стиль в одежде. Соответствующее видео публикует издание StarHit в своем Telegram-канале.
Родственники артиста ответили на вопросы журналистов, оказавшись среди гостей на творческом вечере Игоря Крутого. Они заявили, что одобряют, что их сын носит кожаные лосины.
«Я их сама ему сшила в детстве», — также пошутила мать исполнителя.
В свою очередь, отец музыканта отметил, что указанную одежду носят байкеры.
В октябре российская стилистка Юлия Тарновецкая перечислила главные ошибки в образах певца SHAMAN.