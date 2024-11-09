Юная подруга Лепса пожаловалась на дорогую жизнь в Великобритании

18-летняя Аврора Киба с сентября учится в Лондонском колледже моды на дизайнера. Стоимость обучения составляет около двух миллионов рублей в год. Многие состоятельные семьи стремятся отправить своих наследников учиться за границу с прицелом на то, что молодые люди останутся там работать и жить, пишет «Комсомольская Правда».

Однако Аврора в микроблоге написала, что не хочет жить в Лондоне. Девушка, выросшая в богатой семье, жалуется на слишком дорогую жизнь. Ее пугают цены на недвижимость, огорчает медицина, расстраивает различная бюрократия.

«Лондон — это безграничные возможности, лучшее образование, магазины, стиль, крутые выставки, но в гостях хорошо, а дома лучше. Я считаю, что нужно брать от этого города всё и сваливать», - сообщила она.

Григорий Лепс в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что готов ко всякому развитию событий в плане отношений с Авророй Кибой.

Певец не отказывается, что строит планы на Аврору, но решил положиться на высшие силы.