Как сейчас выглядит 69-летний Брюс Уиллис, которому диагностировали неизлечимое заболевание: фото
Состояние здоровья Брюса Уиллиса, страдающего афазией, беспокоит поклонников все больше. Если раньше родня «крепкого орешка» стабильно раз в пару недель сообщала новости о нем, то сейчас ограничиваются коротким «он в порядке» — и то если спрашивают. Впрочем, папарацци не дремлют и охотятся за звездой, иногда удачно.
В минувший четверг Брюса подловили в Беверли-Хиллз, и не одного, а в компании приятеля. Daily Mail пишет, что друзья даже остановились, чтобы выпить кофе.
Заметим, что это отличная новость для публики, ведь сообщалось, что Уиллис практически утратил когнитивные способности. Ходили слухи, что актер и вовсе может не дожить до своего следующего дня рождения. К счастью, родня Брюса окутала его любовью и тщательно оберегает от того, что пишут в Сети. Недавно их с Деми Мур старшая дочь, 36-летняя Румер, рассказала, как болезнь актера сплотила их без того крепкую семью.
Напомним, что Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. В 2022 году его родственники сообщили, что он больше не будет сниматься в кино, а после узнали окончательный диагноз.