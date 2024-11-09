Состояние здоровья Брюса Уиллиса, страдающего афазией, беспокоит поклонников все больше. Если раньше родня «крепкого орешка» стабильно раз в пару недель сообщала новости о нем, то сейчас ограничиваются коротким «он в порядке» — и то если спрашивают. Впрочем, папарацци не дремлют и охотятся за звездой, иногда удачно.

В минувший четверг Брюса подловили в Беверли-Хиллз, и не одного, а в компании приятеля. Daily Mail пишет, что друзья даже остановились, чтобы выпить кофе.

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Заметим, что это отличная новость для публики, ведь сообщалось, что Уиллис практически утратил когнитивные способности. Ходили слухи, что актер и вовсе может не дожить до своего следующего дня рождения. К счастью, родня Брюса окутала его любовью и тщательно оберегает от того, что пишут в Сети. Недавно их с Деми Мур старшая дочь, 36-летняя Румер, рассказала, как болезнь актера сплотила их без того крепкую семью.

Напомним, что Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. В 2022 году его родственники сообщили, что он больше не будет сниматься в кино, а после узнали окончательный диагноз.