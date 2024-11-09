Елену Степаненко заподозрили в махинациях с завещанием подруги

Юмористку Елену Степаненко заподозрили в мошенничестве с завещанием своей подруги, дизайнерши Натальи Маголы. Хамовнический суд Москвы назначил посмертную экспертизу по иску о признании завещания недействительным, согласно которому Степаненко унаследовала квартиры в Сочи и антиквариат. Об этом говорится в документах суда.

«Суд определил: назначить по гражданскому делу по иску к Цвийич Ивану, Курташу Анатолию Степановичу, Степаненко Елене Григорьевне о признании завещания недействительным заочную (посмертную) комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», — передает содержание судебных материалов ТАСС.

Там добавили, что на основании этого завещания Степаненко унаследовала квартиры в Сочи и антикварные предметы.

Экспертиза должна выяснить, могла ли Магола осознавать свои действия при составлении завещания. Иск подали родственники покойной. Ответчиками по делу являются не только Степаненко, но и другие лица, указанные в завещании. Расходы на экспертизу будут оплачены истцами, говорится в документах.