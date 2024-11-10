Лолита назвала главный пункт в своем райдере

Певица Лолита Милявская заявила в беседе с NEWS.ru, что меню, рекомендованное пенсионным фондом, является главным пунктом в ее райдере.

Милявская объяснила, что специально вписывает в свой райдер странные пункты, чтобы понять, читали ли его организаторы. В шутку она привела пример, что может быть условие привести звезде «50 накачанных самцов утром у трапа самолета с красной дорожкой». Певица назвала такие условия в райдере «шляпой».

«Плохие организаторы часто экономят на звуке и свете, что невероятно важно, в первую очередь, для зрителя. Это качество восприятия. И для артиста, потому что когда плохой звук – садятся связки. Очень тяжело петь. <…> Когда человек тебе звонит и спрашивает: «А че? Правда? А у нас в городе только 20 самцов, 50 – нет». Это означает, что человек прочел райдер», – поделилась певица.

Лолита вспомнила, что раньше у нее стояла в райдере машина «Ока» с мигалками. И когда организаторы заботились об обеспечении этого пункта, артистка понимала, что за свет и звук на концерте можно не беспокоиться. Сейчас у нее для таких целей стоит в условиях обязательное наличие меню, рекомендованного пенсионным фондом России.