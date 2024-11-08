Агутин рассказал о непристойных предложениях от поклонниц

Заслуженный артист России Леонид Агутин на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого рассказал корреспонденту NEWS.ru, что ему до сих пор поступают непристойные предложения от поклонниц. По словам исполнителя, фанатки хотят завести с ним общих детей, но никогда не предлагали провести ночь за деньги.

Стоят у подъезда, звонят: «Леня, мы тебя любим, хочу от тебя ребенка». Все происходит по-прежнему. Я молод, у меня куча поклонниц, — сказал Агутин.

Кроме того, Агутин заявил, что прекрасно относится к возвращению певца Валерия Леонтьева на сцену. Он назвал его появление на эстраде «фирмачем». Агутин также поделился, что когда он был «молод, дерзок, своенравен и революционен», то даже немного «презирал некоторые образцы отечественной эстрады». Теперь артист иногда пересматривает старые записи фестивалей «Песня года».

Ранее Агутин рассказал, как медики случайно обнаружили у него тромб, который почти оторвался. Музыкант вспомнил, что пришел в больницу из-за боли и попросил сделать «блокаду». На УЗИ врачи увидели «тромб во всю ногу и закупоренную вену», после чего артиста прооперировали. Агутин предположил, что сгусток образовался после сделанной вакцины от коронавируса.