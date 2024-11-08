Реквизит из клипов лидера Porcupine Tree Стивена Уилсона выставлен на продажу

Предметы из музыкальных анимационных видео на композиции фронтмена группы Porcupine Tree Стивена Уилсона Routine (2015) и Beautiful Scarecrow (2023) теперь сможет приобрести любой желающий. Реквизит выставила на продажу художница и аниматор Джесс Коуп, работавшая над роликами.

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В клипе на Routine показывается история женщины, потерявшей мужа и двоих детей и выполняющей ежедневную рутинную работу в попытках справиться с горем. Ее дом полон множества памятных мелочей и тщательно продуманных предметов мебели, которые теперь можно купить.

В мрачном видео на Beautiful Scarecrow зрителю открывается постапокалиптический мир, где центральное место занимает скульптура некой головы. В ней угадываются черты самого Уилсона.

В прошлом году Стивен сказал, что Porcupine Tree могут записать еще один альбом. Их последняя пластинка Closure/Continuation увидела свет в 2022-м.