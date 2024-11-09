Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy

Певица Бейонсе лидирует по количеству номинаций на музыкальную премию Grammy. Список претендентов на награду опубликован в пятницу на сайте премии.

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В общей сложности номинанты на престижную премию представлены в 94 категориях. Бейонсе претендует на награду в 11 из них. Следом идут певицы Билли Айлиш и Charli XCX, рэперы Кендрик Ламар и Post Malone, каждый из них представлен в семи категориях. По шесть номинаций получили Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт.

В главной категории "Запись года" за победу поборются, в частности, Бейонсе с композицией Texas Hold 'em, Айлиш с песней Birds of a Feather, Свифт с треком Fortnight, Карпентер с синглом Espresso, Рон с песней Good Luck, Babe. Карпентер и Рон также представлены в категории "Лучший новый артист".

67-я церемония вручения Grammy состоится 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с "Оскаром" в сфере кино и "Эмми" в области телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и науки звукозаписи. Эта организация в 1958 году учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон", поскольку статуэтка в виде именно этого предмета вручается победителям).