Рэпер ARUSTAMOV презентовал альбом «ДОРОГАЯ, БОЛЬ!» при поддержке Звука

Хип-хоп-исполнитель ARUSTAMOV представил свой третий полноформатник «ДОРОГАЯ, БОЛЬ!» при участии HiFi-стриминга Звук. Артиста пришли поздравить с релизом Tenderlybae, ALISHA, Куок, CAPTOWN, Канги, Onative и другие музыканты и блогеры.

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Презентация пластинки прошла в виде арт-перформанса. Согласно концепции ARUSTAMOV своим выступлением мешал свадьбе бывшей возлюбленной. Песни из альбома он исполнил прямо на праздничном столе. Шоу поддержали ENTYPE, xxxmanera и Josodo.

Каждая композиция в «ДОРОГАЯ, БОЛЬ!» отражает отдельную историю о поиске любви и смысла. В текстах рэпер рассказывает о разных этапах своей жизни: душевные испытания, поиск и принятие себя, духовный рост.

Ранее в приложении для артистов Звук СТУДИО запустилась функция SMM-ассистента, создающего с помощью искусственного интеллекта посты для соцсетей в фирменном стиле музыканта.