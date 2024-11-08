Российский шоумен Михаил Галустян кардинально сменил имидж и показал результат. Соответствующее фото (на момент написания новости было удалено) появилось в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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45-летний артист разместил кадр, на котором предстал напротив камеры в белой майке-алкоголичке и светло-коричневых свободных брюках с высокой посадкой. При этом актер продемонстрировал подтянутую фигуру и рельефные бицепсы. Кроме того, на кадрах видно, что Галустян отрастил волосы и сделал укладку.

В июне Михаила Галустяна заподозрили в приеме «Оземпика». Ведущий опубликовал коллаж, на котором было видно, что он заметно похудел.