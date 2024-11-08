Налоговая заблокировала счета одежды лейбла Black Star

Налоговая служба заблокировала счета ООО «Линия одежды "Блэк Стар"» из-за задолженности и нарушения сроков подачи декларации. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным канала у компании появились финансовые проблемы. Счета были заблокированы из-за задолженности по налогам в размере 40 тысяч рублей. Еще одной причиной блокировки стали нарушения сроков предоставления налоговой декларации.

При этом «Звездач» обратил внимание на то, что «сведения о юридическом адресе фирмы недостоверны».

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета российской компании блогера Гусейна Гасанова «Банда Фудс». На компанию Гасанова открыто четыре исполнительных производства на общую сумму 835 тысяч рублей.