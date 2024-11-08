Народный артист РСФСР Никита Михалков подал в суд на Украину за «бесхозяйственность» в Крыму. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Passion.ru

Обращение в Арбитражный суд Крыма поступило от Алуштинского санатория, который в 2016 году был передан «Союзу кинематографистов России», который возглавляет Михалков. С того момента лечебное учреждение находится на балансе дочерней компании организации.

Теперь режиссер потребовал взыскать 48,8 млн рублей с чиновников из Украины. Основная претензия — загрязнения воды в районе санатория. В произошедшем представители организации обвинили украинских госслужащих, которые халатно отнеслись к сохранению крымской природы и экологии.

Ранее Михалков раскритиковал возвращение Владимира Познера на Первый канал.

Также режиссер раскрыл, когда будет готов показать на Западе свои спектакли.