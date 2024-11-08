Певица Мила Романиди заявила, что латвийский композитор Раймонд Паулс поддерживает Россию, так как «ему есть с чем сравнивать». Об этом артистка рассказала «Московскому комсомольцу».

Романиди рассказала, что с Паулсом ее познакомил поэт Илья Резник. Певица плодотворно сотрудничала с Паулсом и часто бывала в Риге.

Артистка подчеркнула, что латвийский композитор всегда любил российских исполнителей. По ее словам, выросший в СССР Паулс ценит все «настоящее» - хорошие голоса и талантливых артистов.

«Для меня то, что он поддерживает Россию, не удивление. Это зависит от порядочности человека, от его воспитания. Раймонду есть с чем сравнивать», - заявила Романиди.

Он отметила, что Паулс видел, какой Юрмала была до распада СССР и как город потерял свою значимость. По словам Романиди, композитор «не переодевается на лету».

88-летний Паулс ранее заявлял, что старается оставаться в стороне от политических конфликтов. В то же время он подчеркивал, что выступает против запрета на въезд артистов. Он отметил, что артисты должны иметь возможность спокойно пересекать границы и выступать.