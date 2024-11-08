Шнуров ответил, будет ли Инстасамка солисткой «Ленинграда»

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) пока не будет постоянной солисткой «Ленинграда», заявил ТАСС солист группы Сергей Шнуров. Музыкант пояснил, что сотрудничество с исполнительницей ограничилось одним альбомом.

Шнуров также дал женщинам надежду на становление солисткой группы.

«В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой «Ленинграда». Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом», — сказал певец.

По словам Шнурова, совместная работа с Инстасамкой проходила «игриво и легко», но они не думали о продолжении совместного творчества. Трек «За деньги нет» из нового альбомы был написан еще весной, признался артист. Тогда же автор задумался о том, чтобы посотрудничать с Инстасамкой, которую он назвал яркой, экспериментальной и смелой. Шнуров подчеркнул, что после встречи с ней все ожидания оправдались.

Творчество Зотеевой музыкант назвал перформансом длиною в жизнь. Такой подход Шнуров счел очень современным и выразительным.

Ранее стало известно о выходе альбома «Бумеры и зумеры». В сборник вошли шесть песен, название одной из которых звучит как «Русские вперед».