Стало известно имя нового ведущего Comedy Club

8 ноября в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск юмористического шоу Comedy Club.

Зрителей ждет сюрприз в виде нового тандема ведущих. Компанию Гарику Харламову составит известный актер Никита Кологривый, для которого это станет дебютом на сцене Comedy Club.

"Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза", - объяснит кадровые перестановки Гарик Харламов.

Новая пара ведущих пообщается с Эльдаром Джараховым, после подкаста с которым Кологривый и обрел скандальную популярность. Также актер выскажет свои претензии певице Алене Апиной, которая снялась с Никитой в сериале "Комбинация".

Напомним, что не так давно Гарик Харламов стал новым креативным продюсером шоу. И ранее приглашал в него Евгения Петросяна. И тот пришел - на прошлой неделе.