Российскому блогеру-транссексуалу* пришла повестка из военкомата

Блогер-транссексуал* Андрей Петров, известный под псевдонимом Милана Петрова, получил повестку из военкомата Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Канал напомнил, что Петрову 28 лет. При этом справок из больницы, указывающих на патологии, он не передавал, поэтому обязан явиться в военный комиссариат.

Помимо проблем с военкоматом, у Андрей Петров также есть задолженность перед налоговой. Он должен заплатить 344 тысяч рублей. Эта цифра с учетом пеней. Летом долг был в размере 221 тысяч рублей.

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Напомним, что Андрей Петров после начала российской спецоперации на Украине уехал за рубеж. В 2023 году по решению суда он был оштрафован на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*, а также на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.