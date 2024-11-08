Стали известны последние слова Джигарханяна перед смертью

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актриса Татьяна Власова, в эфире программы «Малахов» рассказала, что незадолго до своей кончины ее муж говорил грустные слова о том, что он «проиграл свою жизнь».

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— В последнее время он вообще очень мало говорил. Но одну страшную фразу он все-таки сказал в больнице: «Я проиграл свою жизнь», — отметила Власова.

Отмечается, что они были вместе 40 лет, но незадолго до смерти он расстался с женой и начал встречаться с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако в 2019 году Джигарханян все же сошелся с Власовой, которая ради него переехала в Соединенные Штаты.

В августе стало известно, что сын Армена Джигарханяна Степан получил ранение в результате обстрела в Соединенных Штатах, он проходит реабилитацию в домашних условиях, потому что врачи отказались лечить его бесплатно.

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Отмечается, что инцидент произошел, когда 58-летний мужчина возвращался домой. По словам потерпевшего, он якобы случайно наткнулся на разборку местных банд. Однако наследник именитого артиста признался, что так и не понял причины стрельбы.