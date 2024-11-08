Рэпер Гуф (Алексей Долматов) во время лечения в реабилитационном центре для зависимых перегрыз провода от базы для электронного браслета и разрисовал окна различными надписями. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, рэпер чувствовал себя плохо из-за отказа от запрещенных веществ, изрисовал окна, в том числе и надписями нецензурного содержания, а также часто нажимал «тревожную кнопку», чтобы вызвать медсестер.

При этом через несколько дней музыкант пришел в себя и извинился за свое поведение. Отдельно он принес извинения дежурным медсестрам.

Напомним, что утром 23 октября Гуфа доставили в полицию в подмосковной Апрелевке после драки у бани, в которой он отдыхал со знакомыми. По одной из версий, музыкант отказался оплачивать счет, а когда его начали снимать — ударил мужчину и отобрал у него телефон. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В результате на Гуфа возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж).

Гуфа задержали в Подмосковье

Сейчас музыкант проходит лечение в реабилитационном центре, куда, как утверждается, он попросился сам. Однако в СМИ появилась информация, что Долматов просил родных досрочно забрать его из рехаба и пытался сбежать, после чего был помещен в палату с решетками на окнах.