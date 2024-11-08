Звезда КВН раскрыл влияние Маслякова на его жизнь

Участник известной команды КВН «СОК» Александр Волохов рассказал, как руководитель телеигры Александр Масляков повлиял на его жизнь. Подробностями он поделился в интервью журналистке Алене Жигаловой, доступном в соцсети «ВКонтакте».

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Волохов рассказал, что всегда следил за Масляковым, когда тот стоял за кулисами и собирался выходить на сцену. «Я понимал, что внутри у него происходит. Никогда лично я к нему за сценой не подходил и не спрашивал, а надо было это спросить», — порассуждал звезда КВН.

Юморист добавил, что во время прощания с Масляковым понял, что у него осталось много вопросов к руководителю КВН, которые он не успел задать. По словам Волохова, в том числе из-за этого он стал более решительным и начал общаться со знаменитостями, если работает с ними в кадре, в перерывах между съемками.

«Я понял, что надо быть более хватким, что ли, быстрее соображать в этих моментах», — заявил Волохов.

Ранее участник команд КВН «Дети гор» и «Уездный город» Стас Ярушин раскрыл отношение юмористов к Маслякову. Он рассказал, что участники телеигры относились к нему с большим уважением.