Валерий Меладзе стал самым дорогим уехавшим из РФ артистом

Певец Валерий Меладзе перед новогодними корпоративами поднял цену, теперь его гонорар является рекордным среди уехавших из России артистов и составляет 15,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, артист активно берет заказы и готов выступить за 150 тысяч евро в любой точке мира. В ходе часового концерта он споет свои хиты, в том числе «Красиво», «Океан и три реки», «Салют, Вера».

При этом ограничений на общение с поклонниками нет и Меладзе готов к тому, что они могут выйти к нему на сцену, утверждает канал.

Райдер у Меладзе довольно скромный и в отличие от многих исполнителей он готов остановиться даже в 4-звездочном отеле. В номере должны быть только банка варенья из черешни и чай. А вот в гримерке Меладзе просит организаторов приготовить две бутылки виски Macallan 12-летней выдержки и Coca-Cola.

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Ранее стало известно, что уехавшая из России певица Вера Брежнева снизила ценник на корпоративы на два миллиона рублей и стала активнее брать заказы от россиян за границей.