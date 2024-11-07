Шнуров высказался об употреблении мата в русском языке

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал проблему употребления ненормативной лексики в русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Шнурова, употребление мата не связано с уровнем культуры конкретного человека, но зависит от его «воспитания вкуса». Музыкант также добавил, что «шиномонтажный дискурс» по своему уровню культурного содержания не обязательно находится ниже или выше, чем разговоры в различных министерствах. Просто в культурной среде шиномонтажа, по мнению Шнурова, мат помогает лучше добиваться результата.

Ранее о нецензурной лексике в русском языке высказался президент России Владимир Путин.