Актер Петров высказался о желании стать мэром родного города

Популярный актер Александр Петров рассказал, что в юности мечтал стать мэром родного города — Переславля-Залесского. В интервью народному артисту России Вадиму Вернику он признался, что тогда он хотел вырваться из комфортной жизни в родительском доме, где ему становилось «теснее и теснее».

У меня в юности была мечта стать мэром своего родного города, Переславля-Залесского. На меньшее я был не согласен. Но мне всегда хотелось вырваться. Я не понимал, в какую область, куда, — вспомнил Петров.

По словам актера, он понимал все прелести жизни с родителями: «все есть, мама накормит, вещи постирает». Петров признался, что тосковал по этому быту, когда поступил в ГИТИС.

Был даже такой порыв: я хотел забрать документы и уйти. Я приехал в Москву и подумал: какая же она огромная! На курсе появилось соперничество, грызня... А я был в тепличных условиях выращенный мальчик, который привык к тому, что мама обо мне заботилась, — поделился артист.

Летом Петров нанес на грудь слева имя своей жены Виктории Антоновой по случаю ее 23-летия. Артист признался супруге в любви, подчеркнув, что всегда чувствует себя хорошо в ее компании. Актер также поблагодарил Антонову за волшебство и счастье, которые она принесла.