Назван самый странный пункт в райдере Ротару

Наиболее странным условием в гастрольном райдере известной певицы Софии Ротару была горячая курица, рассказал в беседе с News.ru концертный директор Сергей Лавров.

По его словам, исполнительница в обязательном порядке требовала от организаторов только что приготовленную, «с пылу с жару» курицу, но никогда ее не ела, а сразу же убирала в холодильник.

«Приезжаем в очередной город, организаторы встречают нас с курицей. Ротару говорит помощнице: «Мы в самолете поели, Наташа, убери курочку в холодильник». Уезжаем — она требует ее взять с собой, на случай если проголодаемся», — пояснил Лавров.

Вместе с тем, заметил директор, в бизнес-классе самолета артистов снова кормили. В следующем городе Ротару просила помощницу убрать свежую курицу в холодильник, а предыдущую — достать и поставить на стол.

На вопросы и упреки певица отвечала, что критикующие ее люди «не жили в СССР, не сталкивались с дефицитом и не разогревали в гостиницах котлеты на утюге», разъяснил Лавров.

Вместе с тем, пояснил мужчина, певица была довольна скромна в своих требованиях, предпочитала останавливаться в загородных домах, в связи с тем, что ценила покой и тишину, которые трудно найти в центре города.